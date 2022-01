Laut Alarm brannte ein Einfamilienhaus: Das hat sich so nicht zum Glück nicht bewahrheitet. Das Übergreifen der Flammen im Eingangsbereich zu einer Mietswohnung in einem Gemeindegebäude in Lüdersdorf konnte die Feuerwehr gerade noch verhindern. © Foto: Amtswehrführung Britz-Chorin-Oderberg/Daniel Gerhardt