Der 30 Kubikmeter große Schrottcontainer brannte lichterloh, als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Eberswalde auf dem Parkplatz an der Angermünder Straße eintrafen. Die Brandschützer waren am 28. Oktober um 2.53 Uhr in der Frühe durch einen Mitarbeiter des Unternehmens alarmiert worden.

