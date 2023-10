Kulturgenuss am Finowkanal: Immer wieder wird die Stadtpromenade nahe der Stadtschleuse von Eberswalde für Veranstaltungen genutzt. So eröffnete hier am 31. Juli 2023 eine Ausgabe von Guten-Morgen-Eberswalde das diesjährige "Festival der leisen Gesten". © Foto: Sven Klamann