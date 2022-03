Am Ende hatten Schorfheides Bürgermeister Wilhelm Westerkamp und seinen Mitstreitern aus der Gemeindeverwaltung keine andere Lösung mehr gesehen. Weil die Holzbrücke über den Finowkanal in Finowfurt am Nachmittag des 9. Juli 2021 mehrmals abgesackt war und ein plötzlicher Einsturz des 1992 erri...