Das Entenrennen, die Einfahrt der Flößer, aber auch ein Konzert mit Julian Reim, dem Sohn von Schlagerstar Matthias Reim. Das sind nur einige der Highlights für das Flößerfest in Finowfurt in der Gemeinde Schorfheide. Am Freitagabend (7. Juli) wurde es eröffnet.

Die Tradition wurde schon 1996 b...