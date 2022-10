Der Gemeinschaft verpflichtet: Ulrich Maaß (61), seit 2015 Meister vom Stuhl der Freimaurer-Loge "Friedrich-Wilhelm zu den drei Hammern", steht in dem von ihm betrieben Weinkontor an der Friedrich-Engels-Straße 14 in Eberswalde. Dort kommen regelmäßig auch die Brüder zusammen. © Foto: Sven Klamann