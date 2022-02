Gelbleuchtende Reklamebuchstaben und der fliegende Junge, der nie erwachsen wird – anstelle des Aldi-Logos prangt längst der neue Schriftzug „Peter Pan’s“ am einstigen Discounter in Joachimsthal. Von außen ist die Halle in der Töpferstraße, der Hauptverkehrsader der Stadt, sonst unverän...