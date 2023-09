Dass sie sich überhaupt kennenlernen durften, haben Silvia Gehrke (82) und Bärbel Derkow (81) ihren Müttern zu verdanken, die in der Werbelliner Straße in Eberswalde Nachbarinnen waren. Beide Frauen hatten mit ihren Töchtern an deren ersten Schultag, dem 1. September 1948, den Weg zur Grundschu...