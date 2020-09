„Na klar ist das eine Schrecksekunde für uns. Wie wichtig er für uns ist, wissen ja alle“, sagt Interimstrainer Andy Lindt nach dem Spiel. Was war passiert? Sturmtank Moritz Fedder schnappt sich in der 21. Minute das Leder und trifft, wie so oft ins Tor zum 2:0. Beim Schuss wird der 20-Jährig...