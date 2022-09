Am 20. November ist das Eröffnungsspiel, Deutschland spielt zum ersten Mal am 23.11. um 14 Uhr gegen Japan. 6500 tote Gastarbeiter gab es im Emirat seit 2010, dem Jahr, in dem Katar die Fußball-WM zugesprochen wurde, so ein Bericht der britischen Tageszeitung „The Guardian“.