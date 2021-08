720 Geburten wurden 2020 in Eberswalde beurkundet. Die Tendenz scheint auch 2021 in diese Richtung zu gehen. Am frühen Montagmorgen (2. August) hielt Denise Freia aus Lichterfelde ihren Sohn Finn in den Armen. Wie die Pressestelle der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) berichtet, handelt es sich um das 400. Baby im Eberswalder Forßmann-Krankenhaus in diesem Jahr. Leicht merken lässt sich auch der genaue Zeitpunkt. Baby 400 kam genau ...