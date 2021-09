Mit freundlichem Lächeln sitzt Erna Taßler in ihrem Zimmer in der Marienwerderstraße in Finowfurt. Ein Bett, ein Schrank und um sie herum die Menschen, die sie lieben. Enkelin Kathrin Wallmann ist für den runden Geburtstag aus Schleswig-Holstein angereist und besucht die Oma schon vor der Geburt...