Kristin Junker hat schon vieles versucht. „Nach dem Abi habe ich mich ausprobiert, ich wollte mit Menschen arbeiten, auch mit Kindern. Nach einem Praktikum in einer Ergotherapie-Praxis fanden für mich musikalische, therapeutische und spielerische Ansätze zueinander“, beschreibt die 26-jährige Kristin Junker aus Berlin. Sie absolviert nun selbst eine Ausbildung zur Logopädin in Eberswalde an der Akademie der Gesundheit.

Vielfältige Arbeit ...