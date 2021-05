Ganz langsam hebt Falko Hornschuch die Welldachpappe an. In seiner rechten Hand hält er einen weißen Eimer ohne Boden. „Auch hier ist leider keine“, sagt der Diplombiologe nach einem prüfenden Blick unter die Pappe. Seit über einer Stunde läuft er an diesem Morgen im Technologie-und Gewerbepark Eberswalde den Krötenzaun ab. Aber um Kröten geht es ihm nicht. Falko Hornschuch ist auf der Jagd nach Zauneidechsen. Die streng geschützten Reptilien müssen umgesiedelt werden, bevor hier zwei Investoren loslegen können. Auf insgesamt 22 Hektar soll hier gebaut werden. Ein Grundstück ist bereits an die Hermetia Baruth GmbH verkauft.

Schweizer Firma kauft letztes Grundstück im TGE-Park

Der zweite Grundstückskaufvertrag mit einem Investor aus der Schweiz steht kurz vor der Unterzeichnung. Doch bevor die Eidechsen nicht umgesiedelt sind, wird sich hier keine Baggerschaufel in den sandigen Boden fressen können.

Anfang April hat die Umwelt-, Forschungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (UWEG) aus Eberswalde damit begonnen, die Fangzäune zu installieren. 2700 Meter Länge haben sie inzwischen erreicht. Doch in diesem Jahr zeigten sich die Zauneidechsen, die den Winter in unterirdischen Höhlen verbringen, viel später als sonst.

Eidechsen zeigten sich erst spät in diesem Jahr

„Der gesamte April war so kalt, dass die ersten Tiere erst am 22.4. gefangen werden konnten“, berichtet Falko Hornschuch. Täglich kontrollieren er und seine Kollegen die Zäune und die vergrabenen Fangeimer mit Deckel. An den Wochenenden werden diese verschlossen, damit keine Tiere hineinfallen und verenden. Aber auch ausgelegte Wellbitumenpappen sind eine erfolgreiche Methode, um die Tiere zu fangen. „Eidechsen lieben Wärme. Sobald die Sonne scheint, verstecken sie sich sehr gerne unter der schwarzen Pappe, da sie sich schnell aufheizt und Wärme abgibt.“

27 Eidechsen wurden bis jetzt gefangen

Doch immer klappt diese Methode auch nicht, wie man an diesem Morgen sieht. „Heute ist es einfach noch zu kühl. Da hilft auch die Sonne nichts.“, erklärt der an diesem Morgen noch erfolglose Falko Hornschuch. Häufig finden die Biologen auch Eidechsen, die gerade versuchen, die Krötenzäune zu überklettern. „Das ist für die überhaupt kein Problem. Wenn die da herum klettern ist es für uns umso besser. Man kann sie dann gut fangen.“ Insgesamt 27 Eidechsen haben die Biologen bis jetzt gefangen. Tagesrekord waren sechs Tiere. „Aufgrund der Strukturarmut leben auch relativ wenige Eidechsen auf der Fläche“, erklärt Hornschuch die geringe Zahl der gefangenen Tiere.

Gefangene Tiere werden nach Melchow umgesiedelt

Noch am selben Tag werden sie in ein Ersatzhabitat nach Melchow gebracht. „Es ist das ehemalige Bombenlager bei Melchow. Dort haben wir einen Trockenrasen-Biotop vorbereitet. Bisher gab es dort noch keine Eidechsen. Die Fläche des Ersatzhabitats ist in etwa so groß wie die hier abgesuchte Fläche hier, also etwa 4,4 Hektar. “

Die Zauneidechsen werden im TGE-Park jedoch nicht nur gefangen, sondern auch vergrämt. „Zu diesem Zweck mähen wir einen 15 Meter breiten Streifen mit einem Freischneider. Durch dann fehlende Versteckmöglichkeiten wandern die Eidechsen ein Stück in Richtung Westen weiter. Frühestens nach zwei Tagen sperren wir dann den gemähten Bereich mit Zäunen ab, um die Wiederbesiedlung zu verhindern.“

In dieser Woche wird das Einfangen beendet

Ende dieser Woche soll das Fangen beendet sein. Ziel ist es dann, etwa die Hälfte beider Grundstücke von Eidechsen befreit zu haben. Die vollständige Umsiedlung werde dann später fortgesetzt. Einige Zäune bleiben dann auf weiterhin stehen, um eine Rückkehr der Tiere zu verhindern.

Wirtschaft 150 Millionen Fliegen für Eberswalde Eberswalde Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) hat die Umsiedlung der streng geschützten Zauneidechsen beauftragt, um somit den Weg für die Investoren frei zu machen. „Wir stehen in finalen Kaufverhandlungen und gestalten gerade den Notarkaufvertrag mit dem Schweizer Investor “, erklärt Steffen Ewald, Geschäftsführer der Technischen Werke Eberswalde auf Anfrage. Auch die Hermetia Baruth GmbH will wohl nun doch am Standort Eberswalde festhalten, wenn auch in modifizierter Form.Inzwischen sei man schon als Eigentümer der acht Hektar großen Fläche im Grundbuch eingetragen.

Insektenzucht im TGE-Park noch nicht vom Tisch

Auf Anfrage teilt das Unternehmen mit: „Wir haben unseren Bauantrag zum Bau einer Produktionsanlage für alternatives Protein aus Larven der Fliege Hermetia illucens zurückgezogen. Wir sind gerade in der strategischen Planung, wie sich unser Unternehmen weiterentwickelt. Ein Bauvorhaben in Eberswalde ist nicht mehr die erste Priorität. Allerdings gibt es durchaus Überlegungen, etwas mit der Fläche im Hinblick auf Insektenzucht anzufangen.“