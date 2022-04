Natürlich gebe es ab und zu auch einmal Streit, räumt Helga Seecker (87) ein und schaut den Mann, mit dem sie das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiert, liebevoll an. „Aber wir haben uns in all den Jahren nie ernsthaft gezankt“, ergänzt Herbert Seecker (91) und rückt auf dem Sofa noch ein S...