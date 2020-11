Was das Schönste an ihrem Beruf ist? „Jedes Mal dieses Wunder erleben zu dürfen – einer Frau dabei zu helfen, ihr Kind zur Welt zu bringen“, sagt Susen Knöchel.Bis vor drei Jahren arbeitete die 37-Jährige als Arzthelferin in der Kinderheilkunde. Doch die Bernauerin wollte sich beruflich no...