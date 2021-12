Es sei seit zehn Jahren sein erstes Weihnachtsgeschenk, habe ein älterer Herr der Heimaufsicht gesagt. Wenn Susan Röper so etwas berichtet wird, weiß sie, warum sie ihre Aktion so gern macht. Seit drei Jahren fährt die 39-jährige Groß Schönebeckerin nach Berlin, um in der Vorweihnachtszeit Ob...