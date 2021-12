Da steckt Weihnachtsfreude drin: Reino Fischer und seine Tochter Tara (12) von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde laden am Nikolaustag Päckchen, die an bedürftige Kinder in Osteuropa verteilt werden sollen, auf einen Lkw. Der bringt die Spenden zunächst zur Sammelstelle in Bayern. © Foto: Annett Fischer