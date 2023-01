Seit 14 Jahren ist Mirjam Silber aufgrund ihrer Schwerbehinderung in Rente. Trotz der körperlichen Einschränkungen und Belastungen versucht sie so gut es geht, ihren Alltag weiter auszuführen. Mit Gehbehinderung und chronischen Schmerzen fallen ihr manche Tage schwerer als andere. Trotz dessen be...