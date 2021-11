Das Mädchen blickt direkt in die Kamera der Nazis. Neugier und Verwunderung zeichnen sich auf seinem Gesicht ab. Unter dem linken Arm drückt das Kind in Mantel und Pudelmütze ein Stofftier an sich. An der Hand einer Frau mit auffälligem Hut und einem Haarknoten im Nacken betritt es im April 1942...