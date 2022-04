Um die 100 ehrenamtliche Helfer unterstützen in ihrer Freizeit die ambulante Hospizarbeit im Barnim und in der Uckermark , die vom evangelischen Verein „Auf dem Drachenkopf“ in Eberswalde getragen wird. Sie haben Lehrgänge absolviert, um bestmöglich auf ihre ebenso verantwortungsvolle wie e...