In den besten Händen: Die fest zwei Jahre alte Hündin Tilli übt mit Halterin Martina Elsholz und Karin Nicodem auf dem Bellodrom in Eberswalde. Der Dokö stammt aus Griechenland. Nicht alle Hunde aus dem sogenannten Auslandstierschutz sind so pflegeleicht wie Tilli. © Foto: Sven Klamann