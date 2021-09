Ein erster Teilerfolg für die Initiativgruppe Rathaus, die sich erst am Montag wieder Gedanken um die Immobilie an Oderbergs Marktplatz gemacht hat: Am Mittwoch vor einer Woche (15. September) hat die Stadtverordnetenversammlung zugestimmt, „Möglichkeiten einer wirtschaftlich vertretbaren kommun...