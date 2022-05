Von der Insolvenz in Eigenverwaltung, der das Amtsgericht in Frankfurt (Oder) am 9. Mai zugestimmt hat, sind bei der Finow Automotive GmbH alles in allem 180 Beschäftigte betroffen – 160 am Hauptsitz in Eberswalde und 20 in einer Niederlassung in Haynrode, Thüringen, die erst 2017 eröffnet wo...