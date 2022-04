Niemandem sei gerade dazu zumute, Sektkorken knallen zu lassen. Das sagt Torsten Füllgraf, der seit Juli 2020 dem Betriebsrat der Kocks Ardelt Kranbau GmbH in Eberswalde vorsteht. Das Unternehmen mit Standorten in Eberswalde , Bremen und Oberhausen, das alles in allem 250 Beschäftigte zählt, ist...