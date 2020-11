Einstieg in Schutzmontur: Stefan Kohn, Mitarbeiter der Firma Rainer Kiel Kanalsanierung aus Berlin, klettert in einen Schmutzwasserschacht an der Weinbergstraße in Eberswalde. Die Spezialkleidung trägt er, weil unterirdisch Methan entstanden sein könnte. © Foto: Thomas Burckhardt