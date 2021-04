Im Oktober soll mit den Baumfällungen am Schulgelände begonnen werden. Bevor aber der neue Hort direkt neben der Max-Kienitz-Schule in Britz entsteht, wird eine neue Zuwegung gebaut, die von der Heegermühlerstraße abgeht und westlich am Schulkomplex vorbeiführt. Das hat gleich mehrere Gründe. ...