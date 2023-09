Die Arbeit in der Fleischindustrie gilt als Knochenjob. In den Hallen der Wurstfabrik in Britz ist es kalt und feucht, strenge Hygieneregeln müssen beachtet werden. Dennoch bemüht sich die EWN Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG nach eigener Aussage, ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Mit Ges...