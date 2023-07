Was ist los in Eberswalde? Auf der einen Seite häufen sich die Hiobsbotschaften – um den Kranbau wird schon seit mehr als einem Jahr gerungen, der Schulranzenhersteller Cadeju hat angekündigt, die Produktion von Schulranzen der Marke McNeill nach Fernost zu verlagern. In mehreren Ladenpassagen d...