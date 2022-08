Allenthalben fehlt es an Personal und Mitarbeitern. Der Fachkräftemangel greift immer weiter um sich. Doch insbesondere am Ende der Pandemie fällt auf, dass es scheinbar auch immer mehr Menschen gibt, die in Berufen fehlen, in denen es nicht viel an Ausbildung braucht. Doch wo sind die alle diese ...