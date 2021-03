Sie punkteten an Cello, Saxofon oder vierhändig am Klavier – 15 Schülerinnen und acht Schüler von der Kreismusikschule Barnim haben beim Regional- und Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ am Wochenende 16 erste und acht zweite Preise abgeräumt. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis u...