Jugendtreff in Eberswalde: Im Club am Wald können Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen. Neben der Skater- und BMX-Anlage gibt es auch einen Bolzplatz, eine Tischtennisplatte und auch einen Kickertisch. Junge Menschen in Eberswalde wünschen sich mehr Freizeiteinrichtungen. © Foto: Thomas Burckhardt