In der Rekordzeit von fünf Monaten war im vorigen Jahr an der Kita Spielhaus in Eberswalde der Erweiterungsbau errichtet worden. Für die Gestaltung der Außenanlagen braucht’s etwas länger. Ende des Jahres aber sollen Spielplatz, Wege, Zäune und Co. fertig sein. Das meiste ist bereits geschaff...