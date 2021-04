Häufiger als gedacht: Bei jedem achten bis zehnten Säugling ist Experten zufolge übermaßiges Schreien zu beobachten. Was die Eltern oft überfordert. Wo gibt es Hilfe? In Eberswalde können sich Mütter und Väter bisher nur an den Kinderarzt wenden. (Symbolbild) © Foto: dpa/Mascha Brichta