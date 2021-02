Zieht demnächst nach Eberswalde: Alan Gross (57) ist der neue Pastor der Baptisten in der Waldstadt. In der Bethel-Kapelle in der Goethestraße hat die wachsende evangelisch-freikirchliche Gemeinde mit rund 170 Mitgliedern ihr Gotteshaus. Die Gottesdienste sind so nachgefragt, dass aufgrund des Abstandsgebotes jeden Sonntag zwei Runden stattfinden müssen. © Foto: Ellen Werner