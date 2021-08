Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Mehr als 180 Tote. Unzählige Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Materielle Schäden, die in die Milliarden gehen. Unwetter wüten längst nicht mehr nur in Asien. Auch Deutschland spürt den Klimawandel. Stürme, Dürren, Hochwasser. Vor gut einem Jahr wurden in Eberswalde Rettungsleitstelle und Feuerwache überflutet. Die Arbeiten zur Schadensbeseitigung und -regulierung laufen ...