Die blauen Kräne am Oder-Havel-Kanal in Nordend haben die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schnell ist klar, dass an der Baustelle zum Abbruch der Wassertorbrücke, die dort schon im November eingerichtet wurde, an diesem Mittwoch mehr passiert. Spaziergänger beobachten das Geschehen von der Autob...