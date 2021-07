Wie lauschig – die schattenspendende Badestelle an der Schwärze in Spechthausen wurde am Sonntag (25. Juli) zur Konzertbühne. Für den Stadtteilpart „FinE on the road“ (FinE unterwegs) hatten die Eberswalder Agentur Kingsize Events und das Kulturamt der Stadt den brasilianischen Straßenmus...