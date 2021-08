Wer umzieht, ein Haus baut oder größere Baustellen beschaut, weiß, was alles im Alltag anfällt und entsorgt werden muss. Die zwei Barnimer Recyclinghöfe in Eberswalde und Bernau sowie vier Wertstoffhöfe in Althüttendorf, Werneuchen, Wandlitz und Ahrensfelde sind gut ausgelastet. Deshalb wird ...