Mit einem Messer wurde ein 17-Jähriger am 28. April in Eberswalde schwer verletzt. Der Grund: Ein Streitgespräch mit mehreren Personen eskalierte in der Bergerstraße. Dabei stach ein 19-Jähriger mit dem Messer zu. Der Geschädigte erlitt dadurch schwere Verletzungen. Dennoch konnte er entkommen.