Ein Stück Normalität ist in die Kulturlandschaft Eberswaldes zurückgekehrt. Country und Blues sind am Sonntag auf dem Areal der Zainhammer Mühle zu vernehmen. Radfahrer schauen verdutzt über den Zaun. Mehr als 50 Zuschauer haben sich zum Freiluftkonzert versammelt. Direkt an der Schwärze sti...