Es mag am Krieg in der Ukraine liegen, dass am Vormittag des 12. März bei der 766. Ausgabe von Guten-Morgen-Eberswalde im Park am Weidendamm besonders viele ernste Töne angeschlagen wurden. Der Sänger und Rezitator Wilfried Staufenbiel aus Schönow bei Bernau, das Aktionstheater Kamaduka aus Berl...