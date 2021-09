Gemeinsam feiern: So sah es aus beim Flößerfest 2018 am Erzbergerplatz in Finowfurt. Dort wird auch am Wochenende (11./12. September) wieder gefeiert. Diesmal bedingt durch Corona etwas kleiner und unter dem Motto „Finowfurter Sommerausklang“. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt