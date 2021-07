Mehr als 90 Jahre war die Radiologie am Eberswalder Krankenhaus eine männliche Domäne. Mit Susanne Hengst hat jetzt erstmals eine Frau der Leitung der Klinik übernommen. Die 48-Jährige ist zugleich die derzeit einzige Chefärztin einer medizinischen Klinik am „Forßmann“. Die Expertin in Sachen Neuroradiologie trat die Nachfolge von Chefarzt Dr. Jörg Seemann an, der im März verstorben war.

In ihrem Büro steht ein großes Foto, das Dr. S...