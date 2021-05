Trotz intensiver Suche hat der regionale Klinikkonzern GLG für die Hautarztpraxis in Finowfurt keinen Nachfolger gefunden. Dermatologin Astrid Schömberg war bekanntlich in den Ruhestand gegangen. Die GLG habe deshalb einen halben Arztsitz verkauft. Und zwar an die Bernauer Praxis Linda Duhn, heiß...