Sie gehört zu den ältesten Einrichtungen des heutigen Werner-Forßmann-Krankenhauses: die Leichenhalle. Bereits in einem historischen Lageplan von 1928 ist diese verzeichnet. Ganz am Rande des Klinikgeländes. Heute trägt das Haus schlicht eine Nummer: H 20. Ausgewiesen als Pathologie und Andachtsraum. Regelmäßig fahren allein die Bestatter vor. Verwaltungsdirektor Dr. Dietmar Donner gewährt uns einen Einblick in jenen Ort, den Besucher lin...