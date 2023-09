Die Bundespolizei hat am 11. September zwei Personengruppen in Finowfurt mit insgesamt 43 Personen kontrolliert, die über keine Dokumente für den legalen Aufenthalt in Deutschland verfügten. Das teilt die Inspektion Angermünde dieser Behörde mit.

Einsatzkräfte der Polizei des Landes Brandenburg und der Bundespolizei hatten nach einem Bürgerhinweis um 9:45 Uhr zunächst 22 syrische Staatsangehörige im Alter von 16 bis 46 Jahren in Finowfurt ertappt. Wenig später stellten die Einsatzkräfte in der Nähe des Kontrollortes der ersten Gruppe weitere 21 syrische Staatsangehörige im Alter von 0 bis 44 Jahren fest.

Bundespolizei leitet 43 Verfahren gegen Syrer ein

„Keine der 43 Personen war im Besitz aufenthaltslegitimierender Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland. Ersten Ermittlungen zufolge sollen noch unbekannte Täter die Personen mit mehreren Transportern nach Deutschland geschleust haben“, heißt es in der Mitteilung der Behörde.