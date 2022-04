Karl Balzer (7) nimmt schon Klavierunterricht an der Musikschule Barnim. Doch der junge Eberswalder ist nicht das einzige Mitglied seiner Familie mit Musik im Blut. Seine Schwestern Johanna (2) und Sophia (4) probieren beim Musikschultag am 2. April in der Regionalstelle Eberswalde , die im Gymnasium...