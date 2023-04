Wichtige Funktion: In intakten Moorlandschaften binden die dort wachsenden Pflanzen laufend Kohlenstoffdioxid aus der Luft, das im Moorboden in Form von Torf gespeichert bleibt. Darüber hinaus sind sie wichtige Lebensräume und erfüllen weitere Leistungen – unter anderem können sie zum Hochwasserschutz beitragen. Allerdings sind 90 Prozent aller Moore in Deutschland entwässert, so auch um Niederoderbruch. © Foto: Patrick Pleul/dpa