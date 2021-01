Askanierturm en miniature: Lutz Hamann, der Förster vom geschichtsträchtigen Revier Hubertusstock und Iniator des Neujahrsblasens am Werbellinsee, begrüßte das neue Jahr per Jagdhorn am Fuße des Askanierturms aus Ton im Garten des Forsthauses. © Foto: Kai Hamann